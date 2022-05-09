CFDT Interco accompagne les agents de la fonction publique et les salariés du privé

Née en 1974, la fédération CFDT Interco (« Inter » pour Intérieur et « Co » pour Collectivités locales) regroupe les syndicats CFDT relevant de nombreux services au public.
Elle représente les agents des collectivités territoriales, du ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Solidarité, des Offices Publics de l’Habitat, des entreprises de l’Eau et de l’assainissement et des services funéraires.

<span class="highlight">CFDT</span> Interco accompagne les agents de la fonction publique et les salariés du privé

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Découvrez les dernières actualités publiées par la fédération CFDT Interco

Actu générale
Mobilisation du 29 septembre 2026 : préavis de grève
La CFDT Fonctions publiques a écrit au ministre de la Fonction publique pour déposer un préavis de grève, qui couvre les agents des trois versants de la Fonction publique.
Actu générale
La CFDT soutient le président de l’association FLAG, victime d’une agression homophobe !
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 1er septembre 2026
Actu générale
Préavis de grève des SIS pour septembre et octobre 2026
Préavis de grève de l'intersyndicale des Services d'Incendie et de Secours pour plusieurs jours de septembre et octobre
Actu générale
Une rencontre sans engagement ni prise de conscience sur l’état d’urgence de la Sécurité civile
Communiqué de presse intersyndical des SIS daté du 19 août 2026
Actu générale
Quinze ans au cœur du syndicalisme CFDT Interco
Jacques Nodin, secrétaire général de la fédération CFDT Interco de 1977 à 1992, s'est éteint le 14 août 2026
Actu générale
Services d’incendie et de secours (SIS) : la CFDT Interco attend désormais des actes
Communiqué de presse fédéral daté du 14 août 2026
Actu générale
Temps partiel thérapeutique et Arrêts de travail (raisons de santé): ce qui change
Informations utiles sur ces modifications dans la fonction publique (au 1er août et 1er septembre 2026) et les positions de la CFDT
Actu générale
Nous refusons que le qualificatif de « héros » attribué aux sapeurs-pompiers serve à masquer le délitement de la Sécurité civile
Communiqué intersyndical du 3 août 2026
Actu générale
Feux de forêt : La CFDT Interco salue la mobilisation des services publics et appelle à des mesures d’urgence pour les protéger
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 30 juillet 2026
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Les revendications syndicales au prisme des objectifs de développement durable

Suite au colloque RSO du 12 mars 2019, la fédération Interco et le groupe de pilotage RSO ont réuni une vingtaine de militants issus de onze syndicats pour se familiariser à une lecture responsable de développement durable à partir de nos revendications syndicales quotidiennes.  Trois thèmes de travail : précarité des emplois dans la petite […]

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