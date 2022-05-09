fonction-publique-territoriale offices-publics-de-lhabitat syndicats-en-region hauts-de-france
SYND.CFDT PERS. DES COMMUNES ET SERV.CONCEDES ET OPHLM DU NORD
50.6261051
3.0918253
Bourse du travail de Lille, Boulevard de l'Usine, Lille, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYNDICAT CFDT INTERCO DE SAONE ET LOIRE
46.6703923
4.3590539
7 Rue de la Fontaine, 71300 Montceau-les-Mines, France
syndicats-en-region pays-de-la-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA SARTHE
48.0000556
0.191916
4 Rue d'Arcole, Le Mans, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT INTERCO CFDT DE SAVOIE
45.5677069
5.9110527
77 Rue Ambroise Croizat, 73000 Chambéry, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO HTE SAVOIE
45.910518
6.109438
29 Rue de la Crête, Annecy, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT CFDT INTERCO 75
48.8589465
2.3519338
19 Rue du Renard, 75004 Paris, France
fonction-publique-etat syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT CFDT DES AFFAIRES SOCIALES ET SANTE ILE-DE-FRANCE CFDT
48.8521028
2.3089654
14 Avenue Duquesne, Paris, France
fonction-publique-etat interieur syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DES CADRES DE LA SECURITE INTERIEURE (S.C.S.I.)
48.8499664
2.3703925
55 Rue de Lyon, 75012 Paris, France
fonction-publique-etat interieur syndicats-nationaux
SYNDICAT ALTERNATIVE POLICE CFDT
48.8762302
2.3801863
47-49 Avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, France
fonction-publique-etat syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
48.8906136
2.3867083
autres-secteurs services-funeraires syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT INTERCO DES SERVICES FUNERAIRES D'IDF
48.8856825
2.3783099
7 Rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAONE
47.6366015
6.1665374
5 Cours François Villon, 70000 Vesoul, France
rhone syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO DU RHONE
45.7593896
4.8481846
Bourse du Travail, Place Guichard, Lyon, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO DU HAUT RHIN
47.7589593
7.3579053
1 Rue de Provence, 68100 Mulhouse, France
syndicats-en-region hauts-de-france
SYNDICAT CFDT INTERCO ERD 59
50.6276672
3.0447386
145 Rue des Stations, Lille, France
syndicats-en-region hauts-de-france
SYNDICAT CFDT INTERCO OISE
49.2606503
2.4686969
1 Rue Fernand Pelloutier, 60100 Creil, France
syndicats-en-region normandie
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L ORNE
48.4309648
0.0818563
18 Rue de Bretagne, 61000 Alençon, France
syndicats-en-region hauts-de-france
SYND.INTERCO CFDT PERS. DU DEPARTEMENT, DE LA PREFECTURE ET DE LA DDCS DU PAS DE CALAIS
50.2911667
2.7649934
45 Rue d'Amiens, Arras, France
fonction-publique-territoriale hauts-de-france
SYND. INTERCO CFDT DES COMMUNAUX DU PAS DE CALAIS
50.7012218
2.1213584
12 Rue François Cousin, 62380 Lumbres, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT INTERCO CFDT DU PUY DE DOME
45.7420672
3.1991332
Place de la Mairie, 63800 Cournon-d'Auvergne, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES ATLANTIQUES
43.3685248
-0.6321081
Rue Gaston de Foix, 64150 Mourenx, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT INTERCO CFDT 65-32
43.2334447
0.0857772
5 Boulevard du Martinet, 65000 Tarbes, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES-ORIENTALES
42.7060943
2.8917775
21 Avenue Maréchal Joffre, Perpignan, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO 67
48.5503942
7.742668
305 Avenue de Colmar, Strasbourg, France
fonction-publique-territoriale fonction-administrative syndicats-en-region grand-est
SYND. CFDT INTERCO DU PERSONNEL DE LA VILLE ET DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
48.5733814
7.7523285
Ville et Eurométropole de Strasbourg, 1 Parc de l'Étoile, Strasbourg, France
fonction-publique-etat justice syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE LA JUSTICE (SMJ - CFDT)
48.8556686
2.34592
4 Boulevard du Palais, Paris, France
fonction-publique-territoriale syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT INTERCO GEFORE
48.843087
2.3912677
80 Rue de Reuilly, Paris, France
syndicats-en-region pays-de-la-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA VENDEE
46.6755643
-1.4338315
156 Boulevard Louis Blanc, 85000 La Roche-sur-Yon, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA VIENNE
46.5815476
0.3454079
21B Rue Arsène Orillard, Poitiers, France
syndicats-en-region grand-est
SYND DEPT CFDT INTERCO DES VOSGES
48.172755
6.4501356
4 Rue Aristide Briand, Épinal, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYND. DEPT. CFDT INTERCO DE L'YONNE
47.7942026
3.5792529
7 Rue Max Quantin, 89000 Auxerre, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYND DEPT CFDT INTERCO TERRITOIRE DE BELFORT
47.63792
6.862853
Mairie de Belfort, Place d'Armes, 90000 Belfort, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'ESSONNE
48.6277832
2.4295785
12 Place des Terrasses de l'Agora, 91000 Évry-Courcouronnes, France
autres-secteurs eau-assainissement syndicats-nationaux
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT CFDT (SNPEA-CFDT)
48.889172
2.2482266
23 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT INTERCO CFDT DES HAUTS-DE-SEINE
48.889172
2.2482266
23 Place de l'Iris, Courbevoie, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE SAINT DENIS
48.906557
2.438891
1 Place de la Libération, Bobigny, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO DU VAL DE MARNE
48.783638
2.4572583
11-13 Rue des Archives, Créteil, France
fonction-publique-etat justice syndicats-nationaux
SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS PENITENTIAIRES CFDT (SNDP CFDT)
44.7592649
-0.568959
34 Rue Georges Bizet, 33140 Villenave-d'Ornon, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYNDICAT CFDT INTERCO DU VAUCLUSE
43.9505876
4.8139758
47 Rue Carreterie, 84000 Avignon, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYNDICAT INTERCO CFDT DU VAR
43.1292314
5.9258021
13 Avenue Amiral Collet, Toulon, France
syndicats-en-region occitanie
SYND CFDT INTERCO DU TARN ET GARONNE
44.0150214
1.3523186
23 Grande Rue Sapiac, Montauban, France
fonction-publique-etat syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
48.852434
2.3146008
Boulevard des Invalides, 75007 Paris, France
fonction-publique-etat syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
48.8640612
2.292509
1 Avenue d'Iéna, 75116 Paris, France
fonction-publique-etat interieur syndicats-nationaux
SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR (SMI CFDT)
48.8712649
2.3164174
75800 Place Beauvau, Paris, France
fonction-publique-etat justice syndicats-nationaux
CFDT MAGISTRATS
48.8762302
2.3801863
47-49 Avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, France
fonction-publique-etat justice syndicats-en-region normandie
SYNDICAT CFDT INTERCO 76
49.4199897
1.0918366
25 Place Gilles Martinet, 76300 Sotteville-lès-Rouen, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE
48.839992
2.631074
6 Rue Sainte-Claire Déville, 77185 Lognes, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYND.CFDT INTERCO YVELINES
48.7699035
2.0107869
301 Avenue des Bouleaux, 78190 Trappes, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DES DEUX SEVRES
46.3150423
-0.4781822
8 Rue Joseph Cugnot, 79000 Niort, France
syndicats-en-region hauts-de-france
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA SOMME
49.8930318
2.2874848
28 Rue Frédéric Petit, 80000 Amiens, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT INTERCO TARN CFDT
43.932787
2.143289
25 Rue de la Madeleine, Albi, France
syndicats-en-region ile-de-france
SYNDICAT INTERCO CFDT VAL D'OISE
49.0453247
2.073004
Maison des Syndicats, Rue Francis Combe, Cergy, France
fonction-publique-etat justice syndicats-nationaux
SYNDICAT INTERCO CFDT PENITENTIAIRE
50.3753985
3.0589633
505 Rue de Cuincy, Douai, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'AIN
46.2077752
5.2326792
3 Impasse Alfred Chanut, Bourg-en-Bresse, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DU CHER
47.0856102
2.4013511
5 Boulevard Georges Clemenceau, 18000 Bourges, France
syndicats-en-region corse
SYND DEPT INTERCO CFDT CORSE DU SUD
41.920393
8.7372975
20 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio, France
syndicats-en-region corse
SYNDICAT CFDT INTERCO HAUTE CORSE
42.6963744
9.4492045
2 Rue Du Castagno, 20200 Bastia, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYNDICAT CFDT INTERCO DE COTE D'OR
47.3158291
5.0395479
6 Rue Pierre Curie, Dijon, France
syndicats-en-region bretagne
SYND INTERCO CFDT DES COTES D'ARMOR
48.5098604
-2.7818294
93 Boulevard Edouard Prigent, Saint-Brieuc, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO LIMOUSIN
46.1668562
1.8814781
11 Rue de Braconne, 23000 Guéret, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA DORDOGNE
45.1873103
0.7178944
Bourse Du Travail, Rue Bodin, Périgueux, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYND.CFDT INTERCO DOUBS
47.218168
5.97513
4 B Rue Léonard de Vinci, Besançon, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO DROME-ARDECHE
44.9287548
4.9234324
Maison Départementale des Syndicats, 17 Rue Georges Bizet, 26000 Valence, France
syndicats-en-region normandie
SYND. CFDT INTERCO EURE
49.0270253
1.1314953
Bourse du travail, Rue de la Côté Blanche, Évreux, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYNDICAT CFDT INTERCO D'EURE ET LOIR
48.4433242
1.5085864
19 Rue des Gdes Pierres Couvertes, 28000 Chartres, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA CHARENTE MARITIME
46.1784007
-1.1492829
119 bis, Rue des Gonthières, Lagord, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA CHARENTE
45.6381374
0.1499692
10 Rue Chicoutimi, Angoulême, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT INTERCO CFDT DU CANTAL
44.9241806
2.4429434
7 Place de la Paix, Aurillac, France
syndicats-en-region hauts-de-france
SYND. CFDT DEPARTEMENTAL INTERCO DE L'AISNE
49.5676798
3.6234811
Avenue Jean Jaurès, Laon, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'ALLIER
46.1254985
3.4298615
C.f.d.t., 3 Rue Neuve, Vichy, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYND.DEPT.INTERCO CFDT ALPES DE HAUTE PROVENCE
44.097845
6.2336955
42 Boulevard Victor Hugo, Digne-les-Bains, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYNDICAT INTERCO CFDT DES HAUTES-ALPES
44.5596008
6.0770623
3 Rue David Martin, Gap, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYNDICAT CFDT INTERCO DES ALPES-MARITIMES
43.705446
7.2837693
12 Boulevard Général Louis Delfino, 06300 Nice, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO DES ARDENNES
49.7757804
4.7186329
21 Rue Jean Baptiste Clément, Charleville-Mézières, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'AUBE
48.2925261
4.0729142
2a Boulevard du 1er R.A.M, 10000 Troyes, Aube, France
syndicats-en-region occitanie
SYND. CFDT INTERCO DE L'AUDE
43.18721
3.001634
Boulevard Docteur Léon Auge, 11100 Narbonne, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT CFDT INTERCO AVEYRON
44.3613231
2.5679784
23 Avenue de la Gineste, 12000 Rodez, Aveyron, France
syndicats-en-region provence-alpes-cote-azur
SYNDICAT INTERCO CFDT DES BOUCHES DU RHONE
43.405693
5.048142
MAIRIE DE LA VILLE DE MARTIGUES, Avenue Louis Sammut, Martigues, France
syndicats-en-region normandie
SYNDICAT INTERCO CFDT DU CALVADOS
49.167293
-0.316595
17 Rue Charles Coulomb, 14120 Mondeville, France
syndicats-en-region bretagne
SYNDICAT INTERCO CFDT DU FINISTERE
48.3927019
-4.4911864
9 Rue de l'Observatoire, Brest, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT INTERCO CFDT DU GARD
44.1221449
4.0767923
18B Rue Estienne d'Orves, Alès, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DU LOT ET GARONNE
44.2072781
0.6141437
9 Rue Frères Magen, Agen, France
syndicats-en-region occitanie
SYND CFDT INTERCO DE LA LOZERE
44.517282
3.4928406
Espace Jean Jaures, Rue Charles Morel, 48000 Mende, France
syndicats-en-region pays-de-la-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DE MAINE ET LOIRE
47.4737394
-0.5491838
14 Place Louis Imbach, 49100 Angers, France
syndicats-en-region normandie
SYND. DPT CFDT INTERCO DE LA MANCHE
49.1162162
-1.0909316
1 Square de l'Hôtel de Ville, 50000 Saint-Lô, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA MARNE
48.9624973
4.3668067
1 Place de Verdun, 51000 Châlons-en-Champagne, France
syndicats-en-region grand-est
SYND.CFDT INTERCO HAUTE MARNE
48.1130014
5.1400659
29 Rue Edmé Bouchardon, Chaumont, France
syndicats-en-region pays-de-la-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA MAYENNE
48.0662476
-0.7733075
15 Rue Saint-Mathurin, 53000 Laval, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO DE MEURTHE ET MOSELLE
48.6570382
6.1295324
2 Allée Pelletier Doisy, Villers-lès-Nancy, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO MEUSE
48.7625126
5.5952412
19 Rue Foch, Commercy, France
syndicats-en-region bretagne
SYNDICAT INTERCO CFDT DU MORBIHAN
47.7531264
-3.3735429
78 Boulevard Cosmao Dumanoir, Lorient, France
syndicats-en-region grand-est
SYNDICAT CFDT INTERCO MOSELLE
49.1275552
6.1816258
2 Rue du Général de Lardemelle, Metz, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT CFDT INTERCO DU LOT
44.4447029
1.4437831
Bourse du Travail, Place Claude Rousseau, 46000 Cahors, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYND. DEPARTEMENTAL INTERCO CFDT DU LOIRET
47.9072731
1.9264518
10 Rue Théophile Naudy, 45000 Orléans, France
syndicats-en-region pays-de-la-loire
SYNDICAT CFDT INTERCO DE LOIRE ATLANTIQUE
47.2045148
-1.5599896
9 Place de la Gare de l'État, Nantes, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA HAUTE GARONNE ET DE L'ARIEGE
43.5855532
1.4003741
3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière batiment c etage 3, 31100 Toulouse, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO 33
44.8268831
-0.5819073
8 Rue Théodore Gardere, Bordeaux, France
syndicats-en-region occitanie
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT
43.6095693
3.8888926
Maison des syndicats, Allée Henri II de Montmorency, Montpellier, France
syndicats-en-region bretagne
SYNDICAT CFDT INTERCO ILLE ET VILAINE
48.0831308
-1.6652392
10 Boulevard du Portugal, Rennes, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'INDRE
46.8057846
1.6800154
86 Rue d'Aquitaine, 36000 Châteauroux, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYNDICAT CFDT INTERCO D'INDRE ET LOIRE
47.3594893
0.7342198
Maison Des Syndicats, 18 Rue de l'Oiselet, 37550 Saint-Avertin, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'ISERE
45.159597
5.733287
32 Avenue de l'Europe, Grenoble, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYNDICAT INTERCO CFDT DU JURA
46.6716632
5.5492252
76 Rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier, France
syndicats-en-region nouvelle-aquitaine
SYNDICAT CFDT INTERCO DES LANDES
43.8962165
-0.4936215
97 Place de la Caserne Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan, France
syndicats-en-region centre-val-de-loire
SYND DEPT CFDT INTERCO LOIR ET CHER
47.589543
1.3048291
37 Avenue de l'Europe, 41000 Blois, France
syndicats-en-region auvergne-rhone-alpes
SYNDICAT INTERCO CFDT LOIRE HAUTE LOIRE
45.4330917
4.3877715
4 Cours Victor Hugo, Saint-Étienne, France
syndicats-en-region bourgogne-franche-comte
SYNDICAT CFDT COMMUNAUX INTERCO DE LA NIEVRE
46.9860624
3.1608772
2 Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers, France