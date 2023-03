Née en 1974, la fédération Interco tire son nom de INTER pour « intérieur » et CO pour « collectivités locales ». Elle regroupe aujourd’hui les syndicats CFDT relevant de nombreux services au public et représente les agents des collectivités territoriales, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Solidarité, des Offices Publics de l’Habitat, des entreprises de l’Eau et de l’assainissement et du funéraire.